Жаңалықтар - 08.07.25 - видео https://youtu.be/j_1OnjmXr10
Жаңалықтар — 04.07.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 04.07.25 - видео https://youtu.be/Fjp-mcr-YEs
Некоторые маршруты требуют передачи их в ведение областного уровня. Об этом сообщил заместитель акима Костаная...
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