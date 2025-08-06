Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 августа представили синоптики Казгидромета. Холодные вторжения дали недолгую передышку...
Жаңалықтар — 05.08.25 — видео
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун прокомментировал ситуацию с утечкой персональных данных...
Жаңалықтар - 04.08.25 - видео https://youtu.be/IOz5ThjKQrw
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