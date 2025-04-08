Выпуск ТВ-новостей - 07.04.25 - видео https://youtu.be/R3gkvUunWB4
Жаңалықтар — 07.04.25 — видео
Происшествие случилось в Сарыкольском районе. В редакцию alau.kz фото и видео прислал житель района Натиг...
9 апреля на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на западе,...
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