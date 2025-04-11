Об ограничении движения сообщает АО НК «Казавтожол». 11 апреля 2025 года в 08:30 в связи...
Жаңалықтар — 09.04.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 09.04.25 - видео https://youtu.be/yCIGHCy9NmQ
"В месяц зарабатываю 800 тысяч тенге". Выпускник колледжа стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов РК
В месяц зарабатываю 800 тысяч тенге: выпускник колледжа стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов...
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