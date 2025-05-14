С 25 мая в Казахстане начнется блокировка официально не зарегистрированных смартфонов. Чьи телефоны перестанут работать...
Жаңалықтар — 12.05.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 12.05.25 - видео https://youtu.be/wO8vFhN08z8
Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда "Дос". Поиски пропавшего без вести молодого жителя Костанайской области велись...
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