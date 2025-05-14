USD 510.06 EUR 566.32 RUB 6.32

Жаңалықтар — 13.05.25

— Сегодня, 17:20
Изображение для новости: Жаңалықтар — 13.05.25

Фото пресс-службы ДП области

Жаңалықтар — 13.05.25





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.