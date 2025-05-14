Выпуск ТВ-новостей - 13.05.25 https://youtu.be/eDCjwnDhrmQ
Жаңалықтар — 13.05.25
Информацию о смерти Сары Назарбаевой назвали фейком, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее в сети появилась информация о...
На особом контроле вопрос обеспечения безопасности детей в летний период. Об этом на совещании отметила...
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