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Жаңалықтар — 14.05.25

— Сегодня, 09:48
Изображение для новости: Жаңалықтар — 14.05.25

pixabay.com

Жаңалықтар — 14.05.25 — видео


Изображение 3 для В Казахстане будут строить корабли
В Казахстане будут строить корабли
В Казахстане должен появиться судостроительный завод. В министерстве промышленности озвучили LS подробности. По информации ведомства, возможная реализация...
Сегодня, 09:18



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