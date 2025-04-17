Выпуск ТВ-новостей - 16.04.25 - видео https://youtu.be/1HqolPPE3fs
Жаңалықтар — 15.04.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 15.04.25 - видео https://youtu.be/-pPUOr_QFI8
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило новые правила для мобильного банкинга. Документ с...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.