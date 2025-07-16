Самыми затратными сферами для городского бюджета Костаная являются жилищные отношения, ЖКХ и строительство. Например, только...
Жаңалықтар — 15.07.25-видео
В Кызылорде суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику задолженность по заработной плате и перечислить обязательные...
Дело № 1046 - Задержание преступной группы, криминогенная ситуация стабилизируется, фин. пирамида-видео https://youtu.be/HfO3vJ7fVz8
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