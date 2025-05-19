В Комитете госдоходов рассказали LS о том, какие данные казахстанцы должны указать в декларации. Отчитаться необходимо до...
Жаңалықтар — 16.05.25-видео
Утром и днем 20 мая на западе, севере Костанайской области дождь, гроза, град, шквал. Ветер...
Выпуск ТВ-новостей - 16.05.25-видео https://youtu.be/8PxTSm9dANw
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