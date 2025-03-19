Ситуация в Костанае остаётся стабильной, критической обстановки нет. Городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме,...
Жаңалықтар — 17.03.25 — видео
В Костанае сотрудники полиции установили двух несовершеннолетних, которые стали участниками мошеннической схемы, обманувшей местную жительницу...
За рулем автомобиля «Exeed LX» жительница Костаная Ксения Лаптева пересекала перекресток Алтынсарина-Фролова 27 января. Камера...
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