Выпуск ТВ-новостей - 18.07.25 - видео https://youtu.be/192obMDpjok
Жаңалықтар — 18.07.25-видео
В Казахстане некоторые категории граждан могут уйти на заслуженный отдых до наступления общеустановленного пенсионного возраста....
Сообщение для костанайцев распространил Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом. 21 июля 2025...
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