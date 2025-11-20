Когда в Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа, сообщили в минздраве
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прогнозирует дальнейший рост сезонных вирусных инфекций в Казахстане до середины декабря....
Жаңалықтар — 19.11.25-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.