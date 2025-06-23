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Жаңалықтар — 20.06.25

— Сегодня, 17:26
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Жаңалықтар — 20.06.25 — видео


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Токаев объявил амнистию
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предстоящая амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции Казахстана, коснётся более 15...
Сегодня, 17:29



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