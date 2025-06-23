Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предстоящая амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции Казахстана, коснётся более 15...
Жаңалықтар — 20.06.25 — видео
РТН-подробности - День государственного служащего. Ерлан Салыкбаев - видео https://youtu.be/Mvbz1OYJqZA
Точка зрения - Проекту "Чистый Казахстан" не хватает конкретики - Наурызбек Бирмагамбетов https://youtu.be/AXFnQPP0bzY
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