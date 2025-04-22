Жаңалықтар — 21.04.25 — видео

К апрелю накопления за счет нового пенсионного взноса есть уже почти у 5 млн казахстанцев....

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