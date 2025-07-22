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Жаңалықтар — 21.07.25

— Сегодня, 15:54
Изображение для новости: Жаңалықтар — 21.07.25

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Жаңалықтар — 21.07.25-видео





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