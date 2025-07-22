Уровень молодежной безработицы вырастет в следующем году. Такой прогноз LS озвучили в департаменте занятости населения. Согласно данным...
Жаңалықтар — 21.07.25-видео
Выпуск ТВ-новостей - 21.07.25 - видео https://youtu.be/1ygA7XpnDNk
Министерство внутренних дел Казахстана работает над повышением уровня защиты национального паспорта. Об этом 22 июля...
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