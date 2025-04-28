Выпуск ТВ-новостей - 22.04.25 - видео https://youtu.be/D75BxD55bLM
Жаңалықтар — 22.04.25 — видео
В Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, которая пройдет с 27 апреля по 3 мая под...
28 апреля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром...
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