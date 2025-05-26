В Казахстане продолжается активная поддержка граждан, нуждающихся в жилье. По информации председателя Комитета по делам...
Жаңалықтар — 22.05.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 22.05.25 - видео https://youtu.be/Yzd6twCu4MQ
Выпуск ТВ-новостей - 21.05.25 - видео https://youtu.be/nH4poJiszVg
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