Выпуск ТВ-новостей - 23.06.25 - видео https://youtu.be/ih1mLoRSgeY
Жаңалықтар — 23.06.25 — видео
Получить новое удостоверение личности теперь можно полностью онлайн. На портале eGov.kz и в мобильном приложении...
Сенат одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» в двух чтениях. Осталось дождаться подписи президента...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.