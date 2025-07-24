Выпуск ТВ-новостей - 23.07.25-видео https://youtu.be/uWQN7OgiylQ
Жаңалықтар — 23.07.25-видео
Дело № 1047 - Задержание подозреваемого, столкновение авто с грузовиком, более 11 тыс. нарушений ПДД
Дело № 1047 - Задержание подозреваемого, столкновение авто с грузовиком, более 11 тыс. нарушений ПДД...
Выпуск ТВ-новостей - 22.07.25-видео https://youtu.be/fOgamHCftdA
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