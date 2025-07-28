Выпуск ТВ-новостей - 25.07.25 - видео https://youtu.be/KAZO1b1VSXM
Жаңалықтар — 24.07.25-видео
Выпуск ТВ-новостей - 24.07.25-видео https://youtu.be/Bqrodv-6f0g
Директор Департамента науки и инноваций МВРИ Ляззат Джусипова на брифинге в СЦК 28 июля 2025...
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