Жителю Туркестанской области, совершившего смертельную аварию на территории костанайского региона, назначили 5 лет лишения свободы...
Жаңалықтар — 25.06.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 25.06.25 - видео https://youtu.be/uehmcJryvss
Ипотечный рынок ждут крупные изменения. О готовящихся поправках корреспонденту LS подробно рассказала председатель АРРФР Мадина Абылкасымова. В...
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