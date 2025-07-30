Жаңалықтар - 28.07.25-видео https://youtu.be/xPqSlK_1B2s
Жаңалықтар — 25.07.25-видео
Дело № 1048 - Ребёнок погиб в ДТП, сбили пенсионерку, хищение дизтоплива - видео https://youtu.be/8K178QQ6un8
Как на практике работает система самостоятельного приёма пациентов медсестрами? В поликлиниках Костаная уже больше года...
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