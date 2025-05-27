Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил, как планируется делать перерасчет казахстанцам, которые платили по завышенным тарифам...
Жаңалықтар — 26.05.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 26.05.25 - видео https://youtu.be/iP2c-zTngAI
Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников,...
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