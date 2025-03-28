Выпуск ТВ-новостей - 27.03.25 - видео https://youtu.be/6BSlc5TodzU
Жаңалықтар — 27.03.25 — видео
Что будет с домами? Жители района "Колесные ряды" в Костанае обеспокоены затянувшейся оценкой их земельных участков
Ознакомить с оценкой жителей района "Колесные ряды", обещали в акимате Костаная еще до праздника Наурыз,...
В Мажилисе депутаты подвергли критике существующую систему, при которой случаи приписок и завышения объемов медицинских...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.