Легализовать платную тонировку передних боковых стёкол автотранспорта предложил депутат мажилиса Олжас Куспеков. Во время депутатского...
Жаңалықтар — 27.05.25 — видео
Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 мая представили синоптики Казгидромета. Холодный антициклон продолжит оказывать свое...
Выпуск ТВ-новостей - 27.05.25 - видео https://youtu.be/7E6AOjIdfrE
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