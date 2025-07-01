Полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних. Оно произошло несколькими днями ранее, и подростки в...
Жаңалықтар — 27.06.25 — видео
Точка зрения - Насколько доступна медицинская помощь сельчанам? - Ерболат Доспанов - видео https://youtu.be/rIvif1j8uGM
Выпуск ТВ-новостей - 27.06.25 - видео https://youtu.be/2agIDXu7rn4
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