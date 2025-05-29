По данным отдела земельных отношений на сегодняшний день направлено 30 претензий в адрес рекламных агентств....
Жаңалықтар — 28.05.25 — видео
Информацию распространила пресс-служба акима Костаная. 31 мая на территории рынка «Саяхат» по адресу ул. Карбышева,...
Выпуск ТВ-новостей - 28.05.25 - видео https://youtu.be/TR3g_gpvjW8
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