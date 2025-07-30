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Жаңалықтар — 28.07.25

— Сегодня, 14:17
Изображение для новости: Жаңалықтар — 28.07.25

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Жаңалықтар — 28.07.25-видео





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