Жаңалықтар — 29.04.25-видео

Происшествие случилось 25 апреля в автобусе маршрута №8. Об этом сообщила пассажирка. У неё украли...

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