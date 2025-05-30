С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер...
Жаңалықтар — 29.05.25-видео
Выпуск ТВ-новостей - 29.05.25 - видел https://youtu.be/vfG1JJiXrGA
Как сообщила заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи минкультуры Лира Раисова на брифинге...
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