В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные...
Жаңалықтар — 29.07.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 29.07.25 - видео https://youtu.be/zld_Waf_q7s
Выпуск ТВ-новостей - 28.07.25 - видео https://youtu.be/kIaJ_ZmzwlE
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