План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных...
Жаңалықтар — 30.05.25 — видео
Точка зрения - Как упредить нарушения правопорядка? - Ернур Алтаев - видео https://youtu.be/Bra_QdeznB0
РТН-подробности - Об инвестиционных проектах в сельском хозяйстве. Ибрагим Бекмухамедов - видео https://youtu.be/E-IhwRf6BAc
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