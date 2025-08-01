Выпуск ТВ-новостей - 30.07.25 - видео https://youtu.be/TcNKOgh4ass
Жаңалықтар — 30.07.25-видео
Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 августа представили синоптики Казгидромета. Ближайшие дни погоду РК будет...
Костанайская теплоэнергетическая компания акимата города Костаная информирует о сроках проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных...
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