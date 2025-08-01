Костанайского перевозчика ИП "Брунер" привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации. Данную информацию предоставили...
Жаңалықтар — 31.07.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 31.07.25 - видео https://youtu.be/pvFZMovz8qU
Выпуск ТВ-новостей - 30.07.25 - видео https://youtu.be/TcNKOgh4ass
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