Жалоб по поводу очистки улиц от снега в службу Айкомек от костанайцев стало поступать меньше

Нарушителями благоустройства городской среды назвал аким юридических лиц, которые очищая от снега свои дворы и территорию перед зданиями не вывозят его, а складируют прямо на дороге.

Подрядчикам было поручено к горам снега не прикасаться, а полицейским нарушителей призвать к ответу.

«Надо штрафовать и заставлять. Для этого все рычаги есть. Юридические основания есть. Поэтому просьба такая — только наказывать. Так не пойдет. Мы так город никогда в порядок не приведем. Эти люди наверное потом и пишут, жалуются, что город не чистят от снега. Поэтому полиция — отрабатывайте», — сказал Марат Жундубаев.

Навести порядок аким потребовал и в вопросе уличного освещения. По сведениям, озвученным на совещании, на некоторых улицах не работает от десяти до тридцати процентов фонарей. Недоумение градоначальника вызывает и 106 недействующих опор внутридворового освещения в микрорайоне «Юбилейный». Такое положение дел в новом районе города аким считает неприемлемым. В кратчайшие сроки навести порядок — такую задачу Марат Жундубаев поставил перед обслуживающей организацией. Причем касается это всего города, а не только Юбилейного.

«У нас как перепады температур, начинает освещение выбивать. Вы мне называете причины, я с ними согласен. Там у нас кабель неправильно установлен, шкафы не срабатывают, пятое-десятое, скрутки не такие. Но вот температура меняется, город начинает сразу мерцать, в буквальном смысле слова у нас сбой по электричеству», — высказался аким города.

Более двух миллиардов тенге заложено на этот год. Благодаря этим средствам город сделают светлее — где-то будут устанавливать новые опоры, а где-то восстановят уже существующие. Обсудили и еще один актуальный для горожан вопрос.

«Участились жалобы от жителей улицы Станционная, касательно ликвидации засохших зарослей камыша. Центром Айкомек было зарегистрировано 32 жалобы. Я так понимаю это же пожароопасно у нас. Это уже в принципе угроза», — спрашивает Марат Жундубаев.

Руководство городского отдела ЖКХ ответило акиму, что работу запланировали на эту неделю. Проводить покос камыша в летнее время невозможно. Поэтому сделают это сейчас. Разыгрывается конкурс и на определение подрядчика, который займется аналогичной проблемой, то есть покосом камыша, в районе большого моста. Аким отметил, к марту вопрос должен быть закрыт. В этом году, к слову, займутся и очисткой русла реки Тобол.

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