По данным управления санэпидкотроля, чаще всего костанайцев не устраивает содержание мусорных площадок, придомовых территорий, а что касается самих многоэтажек, то нередко состояние подвалов и чердаков тоже оставляет желать лучшего.

По словам руководителя управления санэпидконтроля Костаная Арипа Мендекинова, жители домов № 5/1 по ул. Кравцова, № 4 по ул. Уральская, № 33/7 по ул. Мауленова неоднократно обращались с жалобами на затопление подвалов канализационными стоками.



«Коммунальными предприятиями не проводятся профилактические мероприятия по недопущению аварий, а также устранение последствий аварий, осушение и чистка подвала с последующей дезинфекцией. Поэтому участились жалобы на выплод грызунов и насекомых в подъездах и квартирах. Мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции проводят организации, имеющие разрешительные документы на данный вид деятельности. За нарушение требований санитарных правил привлечено к административной ответственности 2 коммунальных предприятия на сумму 943 680 тенге», — сказал Мендекинов на совещании в городском акимате.

В управлении напоминают: дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеют право выполнять только организации с действующими разрешительными документами. Собственники и обслуживающие компании обязаны заключать договоры на такие работы и обеспечивать регулярность обработок.

