По данным управления санэпидкотроля, чаще всего костанайцев не устраивает содержание мусорных площадок, придомовых территорий, а что касается самих многоэтажек, то нередко состояние подвалов и чердаков тоже оставляет желать лучшего.
По словам руководителя управления санэпидконтроля Костаная Арипа Мендекинова, жители домов № 5/1 по ул. Кравцова, № 4 по ул. Уральская, № 33/7 по ул. Мауленова неоднократно обращались с жалобами на затопление подвалов канализационными стоками.
«Коммунальными предприятиями не проводятся профилактические мероприятия по недопущению аварий, а также устранение последствий аварий, осушение и чистка подвала с последующей дезинфекцией. Поэтому участились жалобы на выплод грызунов и насекомых в подъездах и квартирах. Мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции проводят организации, имеющие разрешительные документы на данный вид деятельности. За нарушение требований санитарных правил привлечено к административной ответственности 2 коммунальных предприятия на сумму 943 680 тенге», — сказал Мендекинов на совещании в городском акимате.
В управлении напоминают: дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеют право выполнять только организации с действующими разрешительными документами. Собственники и обслуживающие компании обязаны заключать договоры на такие работы и обеспечивать регулярность обработок.
За нарушение санитарных правил к административной ответственности привлечены два коммунальных предприятия на общую сумму 943 680 тенге.
Позвонили из акимата. Рудничанка оформила кредит на 44 млн тенге и отдала мошенникам
Прогноз погоды в Костанайской области на 16 октября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.