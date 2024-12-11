Вопрос отлова беспризорных собак вновь обсуждался на совещании в акимате города. Костанайцы продолжают отправлять жалобы в службу «Айкомек» по поводу бродячих животных, стаи которых появляются в разных частях областного центра.

Более 30 обращения поступило в службу «Айкомек».

«Есть среди них и критичные обращения. Нападения на детей фиксируются, уже говорили мы. Заявки на данный момент по отлову не принимаются, так какую-то работу должны проводить», — говорит Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубаева, это не городской вопрос. Организацией отлова, стерелизацией и другими процедурами занимается областное управление ветеринарии. Как оказалось, городские власти все же принимали участие в решении этой проблемы. Недавно они запрашивали деньги из областного бюджета для костанайской ветстанции. Но решить поблему полностью пока не удаётся..

«Уже дополнительно 400 голов собак и кошек уже отработано, на данный момент у нас 1200 голов собак бродячих и кошек», — сказал директор Костанайской ветеринарной станции Амангельды Аубакиров.

«Что-то с этим надо делать, я не знаю, если вы не справляетесь, тогда пишите, говорите об этом. Об этом надо говорить! Никто не говорит об этом. Вот мы поднимали пару раз этот вопрос в областном акимате, вы же сами присутствовали на областном акимате. Какой-то механим должен быть. Ладно бегают маленькие бродячие собаки — это полбеды. Есть большие псы, которые несут реальную угрозу для жизни. Сейчас зимний период, дети ходят в темное время суток. У нас вторая смена, первая. В частном секторе очень много живут, в тех районах, которые называю. Что-то с этим надо делать», — заключил аким Костаная.

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