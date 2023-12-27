Жалобы на повышение цен. Начато расследование в отношении сотовых операторов РК

Агентством по защите и развитию конкуренции РК в рамках рассмотрения обращений абонентов о повышении цен, в текущем году проанализированы условия тарифных планов и динамика изменения цен на услуги сотовой связи. Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%.

Так, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

В этой связи, с учетом пункта 3 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий Агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса.

Кроме того, ранее Агентством, в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу), уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий (статья 170 Предпринимательского кодекса). В связи с чем, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращений выявленных признаков путем обоснованного снижения цен.

В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки, Агентством также будет вынесено решение о проведении расследования.

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