В 2025 году казахстанцы активно обращались в Фонд социального медицинского страхования по вопросам получения медицинской помощи. Всего через каналы обратной связи в ФСМС поступило 701 115 обращений, включая жалобы, предложения и благодарности пациентов.
О чем чаще всего спрашивали
Как сообщили в Фонде, большинство обращений носили консультационный характер. Граждан в основном интересовали:
- порядок уплаты взносов в системе ОСМС;
- получение медицинских услуг и лекарственного обеспечения;
- оформление направлений и листков нетрудоспособности;
- изменения в перечнях медицинских услуг и льготных категориях;
- условия оказания помощи в рамках ОСМС и ГОБМП.
Жалоб стало меньше
За 12 месяцев 2025 года в ФСМС поступило 23 022 жалобы, что заметно меньше, чем годом ранее. Также увеличилось количество обращений, которые удалось решить оперативно — часть заявлений была отозвана самими гражданами либо урегулирована сразу на уровне медицинских организаций.
Из общего числа жалоб 11 578 были решены по принципу «здесь и сейчас» службами поддержки пациентов и внутренней экспертизы медицинских организаций.
Основные причины жалоб
Чаще всего казахстанцы обращались в Фонд по следующим причинам:
- некачественное оказание медицинской помощи — 8 678 обращений;
- отказ в оказании медицинской помощи — 8 520 обращений;
- отказ в выдаче лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС — 3 210 обращений.
В ФСМС отмечают, что основная часть жалоб связана с доступностью и качеством медицинской помощи, а также с обеспечением пациентов лекарствами.
