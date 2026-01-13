В 2025 году казахстанцы активно обращались в Фонд социального медицинского страхования по вопросам получения медицинской помощи. Всего через каналы обратной связи в ФСМС поступило 701 115 обращений, включая жалобы, предложения и благодарности пациентов.

О чем чаще всего спрашивали

Как сообщили в Фонде, большинство обращений носили консультационный характер. Граждан в основном интересовали:

порядок уплаты взносов в системе ОСМС;

получение медицинских услуг и лекарственного обеспечения;

оформление направлений и листков нетрудоспособности;

изменения в перечнях медицинских услуг и льготных категориях;

условия оказания помощи в рамках ОСМС и ГОБМП.

Жалоб стало меньше

За 12 месяцев 2025 года в ФСМС поступило 23 022 жалобы, что заметно меньше, чем годом ранее. Также увеличилось количество обращений, которые удалось решить оперативно — часть заявлений была отозвана самими гражданами либо урегулирована сразу на уровне медицинских организаций.

Из общего числа жалоб 11 578 были решены по принципу «здесь и сейчас» службами поддержки пациентов и внутренней экспертизы медицинских организаций.

Основные причины жалоб

Чаще всего казахстанцы обращались в Фонд по следующим причинам:

некачественное оказание медицинской помощи — 8 678 обращений ;

; отказ в оказании медицинской помощи — 8 520 обращений ;

; отказ в выдаче лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС — 3 210 обращений.

В ФСМС отмечают, что основная часть жалоб связана с доступностью и качеством медицинской помощи, а также с обеспечением пациентов лекарствами.

Контроль воды онлайн: когда казахстанцам установят умные счетчики В Казахстане продолжается масштабная цифровизация водоканалов. К 2028 году в стране планируется установить 3,6 миллиона...