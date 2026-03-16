Жалобы растут: аким Костаная потребовал навести порядок в ПКСК и ОСИ

В Костанае за последнюю неделю поступило 66 жалоб от жителей на работу ПКСК и ОСИ. Основные претензии касаются уборки дворов, состояния контейнерных площадок и детских игровых зон.
Ситуацию прокомментировал аким города Марат Жундубаев:
«Очень массово сейчас жители жалуются на свои ПКСК и ОСИ. Только за прошлую неделю поступило 66 жалоб. В основном это касается уборки дворов, содержания контейнерных площадок, состояния детских площадок и в целом работы ПКСК.
Сейчас отделу жилищных отношений необходимо активнее включаться в работу. Вы человек новый, но уже в курсе ситуации. Давайте совместно работать с ПКСК — нужно отрабатывать все обращения.
Мы уже говорили о сохранении всех площадок, есть меморандум. Остальное ПКСК и ОСИ должны привести в порядок. Сейчас проходит месячник благоустройства — есть возможность навести порядок.
Если потребуется помощь, можно обращаться. Но самое главное — видеть, что они сами хотят работать и делают это».
В акимате подчеркнули, что в период месячника благоустройства коммунальным службам необходимо усилить работу и оперативно реагировать на обращения горожан.
Неадекватное поведение — дорого: костанайца наказали за порчу автобуса
Минус на счетах ЕНПФ: казахстанцам объяснили причину колебаний
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.