Жаналыктар 02.06.20

COVID-2019 в Казахстане
11796 - зарегистрированно
5941 - выздоровевших
44 - летальных случаев
184(+2) - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау блокпосты врачи жаналыктар Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество перемещение по стране полицейские РТН саранча холодная вода