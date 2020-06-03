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  3. Жаналыктар 02.06.20

Жаналыктар 02.06.20

COVID-2019 в Казахстане

11796 - зарегистрированно

5941 - выздоровевших

44 - летальных случаев

184(+2) - в Костанайской области

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