Жаналыктар 04.06.20

COVID-2019 в Казахстане
12312 - зарегистрированно
6696 - выздоровевших
52 - летальных случаев
195(+4) - в Костанайской области
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