Жаналыктар 09.06.20

COVID-2019 в Казахстане
13319 - зарегистрированно
8015 - выздоровевших
61 - летальных случаев
208(+3) - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау антикоррупционщики апрельский ураган Архимед Мухамбетов ДЧС Костанайской области жаналыктар заседание штаба Казахстан Костанай Костанайская область новости общество посевная кампания экопатруль