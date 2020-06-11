Жаналыктар 10.06.20

COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8345 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209(+1) - в Костанайской области
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