Жаналыктар 10.08.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
100164 - зарегистрированно
73702 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3112 - в Костанайской области
Tags: Алау жаналыктар заседание штаба Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область лекарства медстрахование молодежная практика наркотики новости общество ОСМС пожар провизорный стационар РТН убийство учебный год