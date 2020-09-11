Жаналыктар 10.09.20

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COVID-2019 в Казахстане
106661 - зарегистрированно
100409 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3442 - в Костанайской области
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