Жаналыктар 11.05.20

COVID-2019 в Казахстане
5240 - зарегистрированно
2074 - выздоровевших
32 - летальных случаев
68 - в Костанайской области
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