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  3. Жаналыктар 11.06.20

Жаналыктар 11.06.20

COVID-2019 в Казахстане

13872 - зарегистрированно

8593 - выздоровевших

67 - летальных случаев

210(+1) - в Костанайской области

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