Жаналыктар 15.06.20

COVID-2019 в Казахстане
15192 - зарегистрированно
9388 - выздоровевших
81 - летальных случаев
233(+13) - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау видеосказки ДТП жаналыктар Казахстан Костанай Костанайская область новости общество открытие музеев приговор происшествие ремонт дорог свалка суд цистерны для воды