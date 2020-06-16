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Жаналыктар 15.06.20

COVID-2019 в Казахстане

15192 - зарегистрированно

9388 - выздоровевших

81 - летальных случаев

233(+13) - в Костанайской области

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